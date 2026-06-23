فیلم کوتاه «نگار» راوی داستان نگار میردوست، تنها شهیده جنگ رمضان، در نیشابور تولید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس انجمن سینمای جوان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: نگار میردوست کارمند شهرک صنعتی خیام زبرخان بود که در ششم فروردین ماه ۱۴۰۵ در حمله آمریکایی ـ صهیونی به درجه رفیع شهادت نائل آمد .

احمد نیک فرجام گفت: این فیلم به نویسندگی و کارگردانی سید سجاد موسوی و سید حجت حسینی و تهیه کنندگی زهرا سبیانی تولید شده است.

وی افزود: آتنا مهاجر، حامد صادقی، مهری جوکار، فریبا ناوشکی، کیانا زروندی و ستاره سادات حسینی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.