به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیرجند گفت: پس از تماس یکی از شهروندان بیرجندی دوستدار حیات وحش مبنی بر ورود یک بهله دلیجه به حیاط منزل و ناتوانی این پرنده در پرواز، ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بیرجند بلافاصله به محل اعزام شدند.

گران افزود: دلیجه پس از تیمار و اطمینان از سلامت، در زیستگاه مناسب منطقه رهاسازی شد.

وی با قدردانی از همکاری شهروندان در حفاظت از حیات‌وحش، بر ضرورت اطلاع‌رسانی سریع در موارد مشابه برای کمک به نجات گونه‌های آسیب‌دیده تأکید کرد.