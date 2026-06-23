مرور دستاوردهای تات در قزوین؛ توسعه کشاورزی دانشبنیان
توسعه دانش کشاورزی بر پایه تحقیقات و آموزش اولویت اصلی سازمان تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج (تات) وزارت جهاد کشاورزی در دیدار استاندار قزوین گفت: این نهاد با برخورداری از ۲۰ موسسه تحقیقاتی در کشور، پایه تولید دانش کشاورزی و حوزههای مرتبط با سلامت عمومی را تشکیل میدهند.
گلمحمدی با اشاره به نقش زیرساختی و گسترده بودن شبکه پژوهشی این سازمان در امنیت غذایی و توسعه علمی بخش کشاورزی بر ضرورت ارتقا سرمایهگذاری در بخش آموزش و ترویج جهت بهرهگیری حداکثری از دستاوردهای علمی در مزارع و گلخانهها تأکید کرد.
وی با اشاره به تداوم روند افزایشی تولیدات کشاورزی کشور از ۱۳۰ به ۱۳۹ میلیون تن، خاطرنشان کرد که این دستاورد در شرایط حساس و با تلاش شبانهروزی مسئولان و بهرهبرداران محقق شده است.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج (تات) وزارت جهاد کشاورزی همچنین در این نشست با اشاره به نقش کلیدی بخش خصوصی، تصریح کرد: «۹۷ درصد از اتفاقات مهم در حوزه کشاورزی توسط بخش خصوصی رقم میخورد.» گل محمدی همچنین افزود که در شرایط جنگ اقتصادی، تأمین و تضمین امنیت غذایی، بالاترین اولویت دولت است و توسعه فناوری در این حوزه، مستقیماً با سرمایهگذاری بر روی «منابع انسانی» و ارتقای سطح دانش کشاورزان گره خورده است.
ضرورت تحول در بخش کشاورزی و مدیریت آب در استان
استاندار هم دشت قزوین را ظرفیت بالقوه ای در تامین امنیت غذایی کشور خواند.
نوذری با اشاره به وضعیت دشت های استان، بهویژه دشت قزوین گفت: وضع بحرانی این مناطق، نشاندهنده نیاز مبرم آنها به مداخلات علمی و مدیریتی جهت بهبود شرایط کشاورزی و حفظ سلامت خاک است.
وی با تاکید بر اهمیت پیوند میان صنعت و کشاورزی و ضرورت توجه ویژه به چالشهای منابع آبی در استان خاطرنشان کرد: بخش بزرگی از منابع آب استان در شمول مدیریت و تخصیص صحیح قرار دارد و این موضوع مستلزم برنامهریزی دقیق است.
استاندار همچنین گفت: با توجه به جایگاه استراتژیک استان قزوین، شناسایی و رفع «حلقههای مفقوده» در زنجیره تولید کشاورزی ضرورت دارد.
نوذری خواستار استفاده از ظرفیتهای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی برای ارتقای بهرهوری و مقابله با بحرانهای محیطزیستی و آبی در استان شد.