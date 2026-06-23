محدودیت‌های ترافیکی تاسوعا و عاشورای حسینی، از امروز سه شنبه ۲ تیر در جاده‌های مازندران اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های مازندران؛ محدودیت‌های ترافیکی تاسوعا و عاشورای حسینی از امروز سه شنبه ۲ تیر تا شنبه ۶ تیرماه در جاده‌های مازندران اجرا می‌شود و بر این اساس تردد موتورسیکلت ها بجز موتور سیکلت‌های انتظامی و امدادی از ساعت ۱۲ امروز سه شنبه دوم تیرماه تا ساعت ۶ روز شنبه ششم تیرماه از محور‌های کرج - چالوس، هراز و سوادکوه ممنوع می‌باشد.

محدودیت تردد در محور چالوس

تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع می‌باشد.



روز جمعه پنجم تیرماه از ساعت ۱۲ از ابتدای آزادراه تهران – شمال اعمال محدودیت تردد به مقصد چالوس آغاز و از ساعت ۱۳ از ابتدای پل زنگوله انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس انسداد بصورت کامل اجرا می شود

محور چالوس از ساعت ۱۵ از مرزن آباد به سمت تهران یکطرفه و از ساعت ۲۴ از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه می‌ شود.

تردد از مسیر جاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد بوده ولی تردد خودرو‌هایی که قصد عزیمت به چالوس در روز‌های اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند از ساعت تعیین شده از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع می‌باشد.

محدودیت تردد در محور هراز

تردد کلیه تریلر‌ها در محور هراز و بالعکس کماکان ممنوع می‌باشد.

تردد کلیه کامیون‌ها وکامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ امروز سه شنبه دوم تیرماه و همچنین از ساعت ۷ تا ۲۴ روز‌های چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و شنبه از محور هراز ممنوع می‌باشد.

در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی در روز‌های سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و شنبه به صورت رفت و برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان وبالعکس انجام خواهد شد.