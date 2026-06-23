رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش گفت: مجموعه حراست با نیت کمک، همراهی و تسهیل امور، رویکردی پیشگیرانه را در همه حوزه‌ها دنبال می‌کند و هدف آن صیانت از کارآمدی و سلامت نظام تعلیم و تربیت است.

هدف صیانت کارآمدی و سلامت نظام تعلیم و تربیت است

هدف صیانت کارآمدی و سلامت نظام تعلیم و تربیت است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدمجتبی هاشمی در دومین روز همایش تخصصی رؤسا و کارشناسان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی که با حضور «احمد محمودزاده» معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی و جمعی از رؤسا و کارشناسان این حوزه برگزار شد، به تبیین رویکرد‌ها و سیاست‌های مرکز حراست پرداخت.

شناسایی گلوگاه‌های نارضایتی و مراقبت از امید اجتماعی

هاشمی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فرهنگی و دانش‌آموز و تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) افزود: پیام قیام امام حسین (ع)، استقامت در مسیر حق و حقیقت است و ما نیز باید در مسیر تربیت انسان‌های آزاده و متعهد حرکت کنیم.

رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به شرایط کشور در عرصه بین‌المللی گفت: جهان امروز در دوره گذار قرار دارد و کشور‌ها برای ساخت آینده خود به دنبال منابع جدید هستند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برخی رخداد‌های مهم یک ساله اخیر تصریح کرد: انتخاب شایسته مقام معظم رهبری، حضور حماسی مردم در صحنه‌های دفاع از انقلاب و عملکرد مقتدرانه نیرو‌های دفاعی و امنیتی، نشان‌دهنده قدرت و انسجام نظام اسلامی است.

هاشمی تأکید کرد: باید با درک درست از وضعیت کشور و با وحدت ملی ذیل فرامین مقام معظم رهبری، کشور را به شرایط کاملاً مطلوب برسانیم. در این مسیر، شناسایی گلوگاه‌های نارضایتی مردم و مراقبت از امید اجتماعی، وظیفه مدیران است.

وی افزود: ما به عنوان مدیران جمهوری اسلامی باید مراقبت کنیم تا هیچ حوزه‌ای از عملکرد ما آسیب نبیند و از مهم‌ترین وظایف مدیران این است که تلاش کنند با تصمیم‌گیری‌های دقیق و مسئولانه، زمینه افزایش رضایتمندی مردم را فراهم کنند.

صیانت از مأموریت‌ها؛ رویکرد محوری مرکز حراست

رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش در ادامه با تشریح سیاست‌های این مرکز خاطرنشان کرد: شعار و رویکرد اصلی ما صیانت از مأموریت‌های وزارت آموزش و پرورش است. این نگاه باعث می‌شود تا با نیت کمک و مساعدت، در همه حوزه‌ها حضور داشته باشیم.

هاشمی افزود: خوشبختانه امروزه اگر در سیستم آموزشی و پرورشی نقد و نارضایتی وجود داشته باشد، در دل سالن‌های گفت‌و‌گو و فضای مشورتی وزارتخانه مطرح می‌شود که این نشان‌دهنده کاهش نارضایتی‌ها است.

وی تصریح کرد: در بحث شهریه‌ها نیز مدیریت حکمرانی نیازمند دو اصل شفافیت و پاسخگویی است.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با استقبال از راه‌اندازی سامانه جدید برای مدارس غیردولتی اظهار داشت: این سامانه با افزایش شفافیت، به تنظیم‌گری دقیق‌تر و پاسخگویی بهتر کمک خواهد کرد.

هاشمی ادامه داد: البته هیچ سامانه‌ای در ابتدا کامل نیست و با همکاری شما و رفت و برگشت‌های فنی، به مرور تکمیل خواهد شد.

سلامت اداری و مالی با رویکرد پیشگیرانه

رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم سلامت اداری و مالی گفت: خواهش من از شما این است که با نگاهی کمک‌گرایانه و پیشگیرانه، بر عملکرد‌ها نظارت دقیق داشته باشید.

وی افزود: ما به دنبال بزرگ‌نمایی ضعف‌ها نیستیم، بلکه هدفمان این است که با کار جمعی و پیشگیری از آسیب‌ها، از دستگاه آموزش و پرورش دفاع کنیم.

هاشمی به مدارس هیئت‌امنایی اشاره کرد و گفت: مدارس هیئت‌امنایی با نگاهی ویژه شکل گرفتند، اما در حال حاضر نیازمند تبیین دقیق‌تر سیاست‌ها هستند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: این موضوع صرفاً وظیفه یک بخش نیست، بلکه باید با همکاری همه معاونت‌های آموزشی و مرتبط، ابعاد آن برای خانواده‌ها و مؤسسان روشن شود.

رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش در پایان اظهار امیدواری کرد: امسال نیز با تلاش همگانی، پروژه مهر را همانند سال‌های گذشته با آرامش و موفقیت پیش ببریم.