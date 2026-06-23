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مسئول واحد فراهمآوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از قرار داشتن دو بیمار مرگمغزی در مرحله رضایتگیری خبر داد و گفت: تأخیر در تصمیم خانوادهها میتواند باعث از بین رفتن قابلیت پیوند اعضا و از دست رفتن فرصت نجات جان چندین بیمار شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،امیرحسن صباغ ملا حسین، مسئول واحد فراهمآوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: از ابتدای سال تاکنون پنج مورد اهدای عضو در استان انجام شده است.
وی افزود: در حال حاضر دو بیمار مرگمغزی در مرحله رضایتگیری از خانوادهها قرار دارند که یکی از آنها، دختر ۱۴ سالهای است که چهار روز از آغاز فرآیند رضایتگیری برای اهدای اعضای او میگذرد.
امیرحسن صباغ ملا حسین با بیان اینکه با گذشت زمان، امکان استفاده از اعضای قابل پیوند کاهش مییابد، اظهار کرد: اکنون کلیههای این بیمار نیز به تدریج در حال از دست دادن کارایی خود هستند و اگر رضایت خانواده دیر صادر شود، فرصت نجات جان بیماران نیازمند پیوند از بین خواهد رفت.
وی تأکید کرد: پس از تأیید مرگ مغزی، اعضا تنها برای مدت محدودی قابلیت پیوند دارند و تصمیم بهموقع خانوادهها میتواند جان چندین بیمار را نجات دهد.
مسئول واحد فراهمآوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی کرمان همچنین گفت: یک بیمار مرگمغزی دیگر نیز در انتظار رضایت خانواده برای اهدای عضو قرار دارد و ابراز امیدواری کرد با همراهی خانوادهها، امکان نجات جان بیماران نیازمند فراهم شود.