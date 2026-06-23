چالوس یک طرفه شد، آغاز محدودیتهای ترافیکی تاسوعا و عاشورا در جادههای مازندران
محدودیت تردد وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران – شمال مسیر شمال به جنوب از ساعت ۱۰ امروز سه شنبه دوم تیر اعمال میشود
مرکز مدیریت راههای مازندران اعلام کرد ترافیک در آزادراه تهران – شمال مسیر جنوب به شمال حدفاصل تونل شماره ۱۶ تا تونل شماره ۱۸ و در محور چالوس مسیر جنوب به شمال حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه سنگین است.
ترافیک در محور هراز مسیر جنوب به شمال حدفاصل رینه تا گزنک و مسیر رفت و برگشت محدودههای سه راهی چلاو و کلرد نیز سنگین گزارش شده است.
بر اساس این گزارش تردد در محور سوادکوه عادی و روان و محورهای چالوس، هراز و سوادکوه دارای بارش پراکنده باران و مه گرفتگی در ارتفاعات است.
آغاز محدودیتهای ترافیکی تاسوعا و عاشورا در محورهای ارتباطی مازندران به پایتخت
بر اساس اعلام رئیس پلیس راه مازندران، تردد انواع موتورسیکلت بجز موتورسیکلتهای انتظامی و امدادی از ساعت ۱۲ امروز سهشنبه ۲ تیر تا ساعت ۶ صبح روز شنبه ۶ تیر در محورهای کرج - چالوس، هراز، سوادکوه و مسیرهای برگشت ممنوع خواهد بود.
سرهنگ عبادی با بیان اینکه در محور چالوس تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت همچنان ممنوع است، افزود: در روزهای سهشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت اعمال خواهد شد.
رئیس پلیس راه مازندران ادامه داد: برای روز جمعه ۵ تیر محدودیتهای ویژهای در محور چالوس پیشبینی شده است
او گفت: تردد خودروها از آزادراه تهران ـ شمال به سمت چالوس از ساعت ۱۲ روز جمعه ممنوع و از ساعت ۱۳ نیز محور از محدوده پل زنگوله به سمت چالوس به طور کامل مسدود میشود.
رئیس پلیس راه مازندران افزود: مسیر مرزنآباد به سمت تهران در محور چالوس از ساعت ۱۵ روز جمعه یکطرفه خواهد شد و این محدودیت تا ساعت ۲۴ ادامه خواهد داشت.
سرهنگ عبادی با بیان اینکه در محور هراز نیز تردد تمامی تریلرها همچنان ممنوع است، گفت: کامیونها و کامیونتها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۱۲ تا ۲۴ امروز سهشنبه و از ساعت ۷ تا ۲۴ روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و شنبه در این محور اجازه تردد نخواهند داشت.
وی افزود: همچنین در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به تشخیص مأموران پلیس راه، محدودیتهای یکطرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیسراه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.
رئیس پلیس راه از رانندگان خواست پیش از سفر، از آخرین وضعیت راهها و محدودیتهای ترافیکی اطلاع کسب کرده و زمان سفر خود را با شرایط ترافیکی محورهای شمالی هماهنگ کنند.