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برنامههای حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) در تاسوعای حسینی اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، برنامههای حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) در تاسوعای حسینی اعلام شد.
مراسم سوگواری صبح تاسوعای حسینی همراه با قرائت زیارت عاشورا و با نوای حجت الاسلام والمسلمین رضا حیدریان و مرثیهسرایی و روضهخوانی مداحان اهلبیت علیهم السلام؛ سیّدحسین فتح اللهی، سیّدمحسن رسولی و کربلایی مهدی کبیرینژاد فردا چهارشنبه ۳ تیرماه، از ساعت ۹ تا ۱۳در شبستان امام خمینی (ره) آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم علیهماالسلام برگزار میشود.
مراسم شب عاشورا نیز بعد از نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر برگزار خواهد شد.