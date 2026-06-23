



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، برنامه‌های حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) در تاسوعا‌ی حسینی اعلام شد.

مراسم سوگواری صبح تاسوعای حسینی همراه با قرائت زیارت عاشورا و با نوای حجت الاسلام والمسلمین رضا حیدریان و مرثیه‌سرایی و روضه‌خوانی مداحان اهل‌بیت علیهم السلام؛ سیّدحسین فتح اللهی، سیّدمحسن رسولی و کربلایی مهدی کبیری‌نژاد فردا چهارشنبه ۳ تیرماه، از ساعت ۹ تا ۱۳در شبستان امام خمینی (ره) آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم علیهماالسلام برگزار می‌شود.

مراسم شب عاشورا نیز بعد از نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر برگزار خواهد شد.