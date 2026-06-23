معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی گفت: بیش از ۲ هزار هیأت مذهبی و دسته عزاداری استان در ایام تاسوعاوعاشورا به سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خواهند پرداخت.

برگزاری مراسم تاسوعا و عاشورا با حضور بیش از ۲ هزار هیأت عزاداری در آذربایجان غربی

برگزاری مراسم تاسوعا و عاشورا با حضور بیش از ۲ هزار هیأت عزاداری در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت الاسلام یاسر آقامحمدی از برگزاری گسترده برنامه‌های عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی در سراسر استان خبر داد و در تشریح برنامه‌های بزرگداشت این ایام اظهار کرد: مراسم عزاداری روز تاسوعا در شهر ارومیه از ساعت ۸ صبح آغاز شده و تا ظهر در خیابان امام خمینی(ره) با حضور گسترده هیأت‌های مذهبی و مردم عزادار برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌غربی ادامه داد: عصر روز تاسوعا نیز آیین «یوم‌العباس» از ساعت ۱۷:۳۰ با حضور پیرغلامان حسینی و جمع کثیری از عاشقان اهل‌بیت(ع) در میدان ولایت فقیه ارومیه برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام آقامحمدی با اشاره به برنامه‌های روز عاشورا نیز گفت: مراسم عزاداری این روز نیز از ساعت ۸ صبح تا ظهر در خیابان‌های مختلف شهر ارومیه و به‌ویژه خیابان امام خمینی(ره) برگزار می‌شود و هیأت‌های عزاداری در قالب دسته‌جات سینه‌زنی و زنجیرزنی به سوگواری خواهند پرداخت.

وی خاطرنشان کرد: نماز ظهر عاشورا نیز با حضور عزاداران حسینی و به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی در خیابان سرداران ارومیه اقامه خواهد شد.