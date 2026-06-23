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مرزبانان پایگاه دریابانی شهرستان میناب یک خط لوله ۳ کیلومتری انتقال سوخت قاچاق را در سواحل بندر کلاهی میناب کشف و منهدم کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده پایگاه دریابانی میناب گفت: در این عملیاتی اطلاعاتی علاوه بر جمعآوری و انهدام این خط لوله، ۱۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق نیز کشف و مسیر انتقال سوخت قاچاقچیان بسته شد.
سرهنگ سید داود میرعالی ارزش سوختهای قاچاق کشف شده را ۲۸ میلیارد و ۶۰۸ میلیون ریال عنوان کرد.
وی گفت: شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده در دستورکار قرار دارد.
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