به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده پایگاه دریابانی میناب گفت: در این عملیاتی اطلاعاتی علاوه بر جمع‌آوری و انهدام این خط لوله، ۱۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق نیز کشف و مسیر انتقال سوخت قاچاقچیان بسته شد.

سرهنگ سید داود میرعالی ارزش سوخت‌های قاچاق کشف شده را ۲۸ میلیارد و ۶۰۸ میلیون ریال عنوان کرد.

وی گفت: شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده در دستورکار قرار دارد.

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