به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سیدمحسن میرحسینی گفت: با توجه به استقبال گسترده مسافران از مسیر پروازی رشت – آستراخان روسیه، این پرواز از هفتم تیر به صورت منظم برقرار خواهد شد.

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی انجام شده، پرواز‌های این مسیر یکشنبه هر هفته انجام می‌شود، افزود: در حال حاضر پرواز‌های منظم و برنامه‌ای فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت به مقاصد بغداد و استانبول برقرار است و راه‌اندازی دوباره پرواز در مسیر آستراخان به عنوان سومین مسیر پروازی بین‌المللی برای توسعه ارتباطات هوایی گیلان برقرار شده است.

مدیرکل فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت گفت: برنامه ریزی‌های لازم برای برقراری پرواز به دیگر مقاصد بین‌المللی نیز در دستور کار قرار دارد که به زودی اطلاع‌رسانی خواهند شد.