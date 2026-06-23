به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رئیس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه از روند کاهشی دما از روز چهارشنبه (سوم تیر) خبر داد و گفت: در این مدت شاهد کاهش دو تا چهار درجه‌ای حداکثر دما در نقاط مختلف استان خواهیم بود.

قاسمی خاطرنشان کرد: این کاهش دما تا روز جمعه (پنجم تیر) ادامه دارد و پس از آن تا یکشنبه هفته آینده (هفتم تیر) تغییر چندان محسوسی در دما نخواهیم داشت.