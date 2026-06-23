شاخص کیفیت هوای مشهد امروز سه شنبه ۲ تیر، با ثبت عدد ۱۲۴ در شرایط نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلایندگی هوای شهرداری مشهد، همچنین میانگین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته نیز در شرایط زرد و قابل قبول قرار داشت.

هم‌اکنون کیفیت هوا در مناطق نخریسی، وحدت، مفتح و آوینی در وضع نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

هم‌اکنون کیفیت هوا در مناطق صدف، ساختمان، ویلا، سجاد، رسالت، تقی آباد، الهیه، هفت حوض، سرافرازان و امامیه در وضع زرد و قابل قبول قرار دارد.

کیفیت هوای منطقه طرق نیز سبز و پاک است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.