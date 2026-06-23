مردم متدین و انقلابی شهرستان قرچک در صدوچهاردهمین شب اجتماعات مردمی، در پی شهادت مظلومانه رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (ره)، با برپایی تجمعی عظیم، بر ایستادگی در مسیر ولایت و تداوم راه مقاومت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی شهادت جانسوز رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (ره)، مردم ولایت‌مدار شهرستان قرچک در صدوچهاردهمین شب اجتماعات خود، با حضور در خیابان‌ها و میادین شهر، بر تداوم پیمان خود با مقام ولایت تأکید کردند. این تجمع که با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد، صحنه نمایش وحدت، اندوه و استواری مردمی بود که یک‌صدا ایستادگی در برابر دشمنان و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی را فریاد زدند. قرچک امشب بار دیگر نشان داد که قلب بصیرت در میان مردم این دیار می‌تپد.