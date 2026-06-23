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با آغاز فصل برداشت توت از ۲۸ هکتار از باغات آذربایجانغربی، پیشبینی میشود ۲۰۰ تن از این محصول روانه بازار شود؛ محصولی که علاوه بر جایگاه ویژه در الگوی کشت سنتی استان، اکنون به یکی از جاذبههای گردشگری و تفریحی در فصل بهار و تابستان بدل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سرپرست مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با اعلام خبر آغاز برداشت توت در این استان، گفت: امسال ۲۰۰۰ تن توت از ۲۸ هکتار باغات استان برداشت خواهد شد.
شبنم جلیلزاده افزود: بخش عمدهای از توتستانهای استان در ارومیه (۱۸ هکتار) و خوی (۷ هکتار) متمرکز شده و سایر باغات به صورت پراکنده یا حاشیهکاری در دیگر شهرستانها قرار دارند.
او با اشاره به جایگاه فرهنگی این میوه در میان مردم منطقه، گفت: توت چه به صورت تازه و چه در قالب خشکبار، همواره در سبد مصرفی خانوارها جایگاه ویژهای داشته است.
به گفته جلیلزاده، تنوع ارقام توت در استان شامل توت سفید، قرمز و شاهتوت است که در این میان، توتِ منطقه خوی به دلیل ویژگیهای کیفی مانند درشتی دانه و قند بالا، مشتریان خاص خود را دارد.
سرپرست مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی در ادامه به اهمیت گردشگری این باغات اشاره کرد و افزود: با آغاز فصل برداشت در خردادماه، توتستانهای اطراف ارومیه به فضایی نشاطآور برای حضور شهروندان و گردشگران تبدیل میشود تا ضمن ثبت لحظات خاطرهانگیز، از فضای سبز این باغات بهرهمند شوند.
جلیلزاده با تأکید بر لزوم ارتقای جایگاه اقتصادی این محصول خاطرنشان کرد: با وجود سطح محدود زیرکشت، توت همچنان بخشی از الگوی کشت سنتی استان است؛ لذا توسعه باغات مدرن و تمرکز بر فرآوری این محصول میتواند ارزش اقتصادی آن را بیش از پیش افزایش دهد.
گفتنی است آذربایجانغربی با دارا بودن ۱۲۶ هزار هکتار باغ و اقلیمی متنوع، یکی از قطبهای اصلی تولید میوه در کشور محسوب میشود که با تولید محصولات متنوع در فصول بهار و تابستان، نقش مهمی در تأمین نیازهای میوهای کشور ایفا میکند.