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مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان بر ضرورت اجرای دقیق ضوابط و استانداردهای زیستمحیطی در فعالیتهای نفتی در تالاب هورالعظیم تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، محمدجواد اشرفی در بازدید از دستگاه حفاری دانا ۴ مستقر در میدان نفتی سهراب در تالاب هورالعظیم با هدف بررسی روند فعالیتهای حفاری و میزان رعایت الزامات زیستمحیطی انجام شد، بر لزوم پایبندی کامل مجریان طرح به ضوابط و استانداردهای زیستمحیطی تاکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت اکولوژیک تالاب هورالعظیم بهعنوان یکی از زیستبومهای ارزشمند کشور افزود: هرگونه فعالیت صنعتی در این منطقه باید منطبق با مجوزهای زیستمحیطی و همراه با رعایت دقیق ملاحظات حفاظتی انجام شود.
اشرفی ادامه داد: اجرای طرح های نفتی در محدوده تالاب، مستلزم اخذ مجوزهای قانونی و انجام ارزیابیهای زیستمحیطی است و نظارت مستمر بر عملکرد پیمانکاران و بهرهبرداران در این حوزه با جدیت دنبال میشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با بیان اینکه حفظ کارکردهای طبیعی تالاب و جلوگیری از بروز آلودگیهای احتمالی از اولویتهای اصلی این ادارهکل است تصریح کرد: هرگونه تخطی از الزامات زیستمحیطی با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
وی همچنین بر ضرورت استفاده از فناوریهای نوین و کماثر در عملیات حفاری اشاره کرد و گفت: کاهش اثرات مخرب زیستمحیطی و صیانت از تنوع زیستی منطقه باید در تمامی مراحل اجرای طرح مدنظر قرار گیرد.
براساس این گزارش تالاب هورالعظیم بهعنوان یکی از مهمترین تالابهای مرزی کشور، نقش حیاتی در حفظ تنوع زیستی و تعادل اکولوژیک منطقه دارد و اجرای طرحهای توسعهای در آن، همواره نیازمند رعایت دقیق ملاحظات زیستمحیطی است.