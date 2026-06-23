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کاروان سلامت در روستای دشت برم کازرون به بیش از ۳۰ نفر از اهالی این روستا خدمات درمانی ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست جمعیت هلالاحمر شهرستان کازرون گفت: در روز یکم تیر ماه، اعضای جوان و داوطلبان این جمعیت به مناسبت دهه اول ماه محرم با هدف ارتقای سطح سلامت جامعه و تسهیل دسترسی روستاییان به خدمات درمانی در روستای دشت برم این شهرستان حضور پیدا کردند.
سعید دهقان افزود: در این کاروان سلامت ۳۶ نفر از ساکنین روستای دشت برم کازرون از خدمات معاینه رایگان توسط پزشک عمومی، سنجش فشار خون، مشاوره روانشناسی و معاینه کارشناس مامایی بهرهمند شدند.