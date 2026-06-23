به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در بجنورد، عزاداران، روز تاسوعا ساعت ۸ صبح از مساجد و تکایا به سمت مسجد جامع، مراسم عزاداری برپا می‌کنند.

مراسم دسته روی عاشورای حسینی هم ساعت ۸ صبح از مساجد و تکایا به سمت آستان سید عباس (ع) برگزار می‌شود.

مراسم عزاداری شب هشتم محرم، با حضور پرشور عزاداران حسینی و برگزاری آیین‌های سوگواری و رجزخوانی در میدان شهید بجنورد برگزار شد.