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عزاداران سیدالشهدا شب گذشته هم با حضور در تجمعات شبانه بر ولایتمداری و عزتمندی با الهام از مکتب حسینی تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در بجنورد، عزاداران، روز تاسوعا ساعت ۸ صبح از مساجد و تکایا به سمت مسجد جامع، مراسم عزاداری برپا میکنند.
مراسم دسته روی عاشورای حسینی هم ساعت ۸ صبح از مساجد و تکایا به سمت آستان سید عباس (ع) برگزار میشود.
مراسم عزاداری شب هشتم محرم، با حضور پرشور عزاداران حسینی و برگزاری آیینهای سوگواری و رجزخوانی در میدان شهید بجنورد برگزار شد.