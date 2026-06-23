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برنامههای حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) در عاشورای حسینی اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، برنامههای حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) در عاشورای حسینی اعلام شد.
مراسم سوگواری صبح عاشورای حسینی همراه با قرائت زیارت عاشورا و با نوای حجت الاسلام والمسلمین استوار میمندی و مرثیهسرایی و روضهخوانی مداحان اهلبیت علیهم السلام؛ سیّدمصطفی موسوینژاد و حاج سعید خائفپناه
پنجشنبه ۴ تیرماه، از ساعت ۹ تا ۱۳ در شبستان امام خمینی (ره) آستان مقدس حضرت احمد بن موسی الکاظم علیهماالسلام برگزار میشود.
در عصر عاشورا نیز بعد از نماز مغرب و عشاء، مراسم شام غریبان امام حسین (ع) و یاران با وفایش و لالهگردانی خدام حرم مطهر برگزار خواهد شد.