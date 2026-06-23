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پیکر مادر شهیدان شاطرباشی در اصفهان تشییع و در گلستان شهدای این شهر به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حاجیه خانم صدیقه کرباسیون، مادر دو شهید سرافراز «سیدمهدی» و «سیدعباس» شاطرباشی (موسوی)، پس از سالها صبر و استقامت، دار فانی را وداع گفت و به فرزندان شهیدان پیوست.
مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر این مادر صبور، روز امروز برگزار شد.
شهید سیدعباس شاطرباشی (موسوی)، نهم آذر ۱۳۴۴ در اصفهان زاده شد. وی دانشآموز سال سوم متوسطه در رشته تجربی و از بسیجیان فعال بود که در یازدهم آبان ۱۳۶۱ با سمت نیروی واحد تدارکات در منطقه عینخوش دهلران، بر اثر غرقشدن در آب به فیض شهادت نائل آمد. پیکر پاکش در گلستان شهدای زادگاهش آرام گرفته است.
همچنین شهید سیدمهدی شاطرباشی (موسوی)، پنجم شهریور ۱۳۴۱ در اصفهان دیده به جهان گشود. او دانشآموز پایان دوره متوسطه در رشته انسانی و از رزمندگان بسیجی بود که در دوازدهم آبان ۱۳۶۱ در همان منطقه عینخوش دهلران، بر اثر انفجار تانک توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید.
مزار مطهر این شهید والامقام نیز در گلستان شهدای اصفهان قرار دارد.
مسعود نیک بخت مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان با صدور پیامی، درگذشت این مادر گرانقدر را به خانواده معظم شاطرباشی و عموم بازماندگان تسلیت گفت و برای آن مرحومه علو درجات و همنشینی با فرزندان شهیدش، و برای سوگواران صبر و اجر مسئلت کرد.