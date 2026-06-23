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روابط عمومی دادگستری استان لرستان اعلام کرد: به مناسبت هفته قوه قضائیه وبا هدف تجلی شعار عدالتخواهی میز خدمت قضایی و موکب پذیرایی در مسیر تجمعات شبانه مردم خرم آباد بر پا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، روابط عمومی دادگستری استان لرستان اعلام کرد: به مناسبت هفته قوه قضائیه و در حاشیه مراسم تجدید بیعت با رهبری و مراسم عزاداری ایام محرم، رئیس کل دادگستری لرستان با حضور در میز خدمت قضایی مستقر در سطح خیابان، به پاسخگویی مستقیم به مشکلات مردم و رفع دغدغههای قضایی شهروندان پرداخت.
این میز خدمت به مدت یک هفته در طول ایام هفته قوه قضائیه با حضور حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری، رئیس کل دادگستری استان لرستان و اعضای شورای قضایی استان، با هدف کاهش فاصله میان مردم و دستگاه قضا و تسریع در رسیدگی به شکایات و درخواستهای آنان برپا شده است.
حضور مسئولان ارشد قضایی استان در این موکب، همزمان با برگزاری مراسم تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) و در حاشیه مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در خیابان اصلی شهر، با استقبال گسترده شهروندان مواجه شد. در این برنامه، حجتالاسلام والمسلمین شهواری و اعضای شورای قضایی، به صورت حضوری به شنیدن مشکلات، درخواستها و انتقادات مراجعین پرداخته و دستورات لازم را جهت پیگیری سریع و رسیدگی عادلانه به پروندهها صادر کردند.
رئیس کل دادگستری لرستان در حاشیه این مراسم اظهار داشت: برپایی این میز خدمت و موکب قضایی، پاسخی است به انتظار مردم از دستگاه قضا؛ ما در هفته قوه قضائیه و در همه ایام، سیاست خود را حضور در میان مردم و پاسخگویی مستقیم به آنان قرار دادهایم تا عدالت نه تنها در دادگاهها، بلکه در نگاه و تجربه مستقیم شهروندان نیز جاری باشد.
لازم به ذکر است که این موکب قضایی در طول هفته قوه قضائیه، به صورت مستمر آماده خدمترسانی و راهنمایی مراجعین است.