به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمدحسن غریب مجنی، سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود پیش‌بینی کرد حدود ۲ هزار تن گیلاس از باغ‌های این شهرستان برداشت شود.

غریب مجنی با بیان اینکه ۲۹۶ هکتار از باغ‌های گیلاس شهرستان شاهرود در بسطام قرار دارد گفت: میزان برداشت از هر هکتار را ۶ تن است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شاهرود به تنوع ارقام کشت شده در ۳ هکتار باغ نمونه ارقام گیلاس در این شهرستان اشاره کرد و افزود: کشت ارقامی نظیر تک‌دانه مشهد، شیشه‌ای، بینگ و اسکا در کنار هم، نشان‌دهنده توجه بهره‌برداران به تنوع تولید و پاسخگویی به نیاز‌های مختلف بازار است.

برداشت گیلاس در شهرستان شاهرود تا اواخر تیرماه ادامه دارد.