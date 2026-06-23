پخش زنده
امروز: -
این روزها باغداران شاهرودی در حال برداشت محصول گیلاس از ۳۹۰ هکتار از باغهای خود هستند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمدحسن غریب مجنی، سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود پیشبینی کرد حدود ۲ هزار تن گیلاس از باغهای این شهرستان برداشت شود.
غریب مجنی با بیان اینکه ۲۹۶ هکتار از باغهای گیلاس شهرستان شاهرود در بسطام قرار دارد گفت: میزان برداشت از هر هکتار را ۶ تن است.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شاهرود به تنوع ارقام کشت شده در ۳ هکتار باغ نمونه ارقام گیلاس در این شهرستان اشاره کرد و افزود: کشت ارقامی نظیر تکدانه مشهد، شیشهای، بینگ و اسکا در کنار هم، نشاندهنده توجه بهرهبرداران به تنوع تولید و پاسخگویی به نیازهای مختلف بازار است.
برداشت گیلاس در شهرستان شاهرود تا اواخر تیرماه ادامه دارد.