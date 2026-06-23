پخش زنده
امروز: -
پیکر جانباز سرافراز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس، بر روی دستان مردم درچه از مسجد جامع این شهر تا گلزار شهدای اسلام آباد تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حاج سیدحسین مجیدی سال ۶۵ در عملیات والفجر ۸ بر اثر اصابت ترکش به ناحیه سر، مجروح شد و بعد از سالها تحمل درد و رنج ناشی از مجروحیت جنگی در ۷۴ سالگی به همرزمان شهیدش پیوست؛ وی بعد از دوران دفاع مقدس، با وجود مشکلات جسمانی، تا زمان بازنشستگی مسئولیت معاونت تعاون ناحیه مقاومت بسیج درچه را بر عهده داشت.
پیکر این جانباز دفاع مقدس در گلزار شهدای اسلام آباد شهر درچه به خاک سپرده شد.