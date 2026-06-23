به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حاج سیدحسین مجیدی سال ۶۵ در عملیات والفجر ۸ بر اثر اصابت ترکش به ناحیه سر، مجروح شد و بعد از سال‌ها تحمل درد و رنج ناشی از مجروحیت جنگی در ۷۴ سالگی به همرزمان شهیدش پیوست؛ و‌ی بعد از دوران دفاع مقدس، با وجود مشکلات جسمانی، تا زمان بازنشستگی مسئولیت معاونت تعاون ناحیه مقاومت بسیج درچه را بر عهده داشت.

پیکر این جانباز دفاع مقدس در گلزار شهدای اسلام آباد شهر درچه به خاک سپرده شد.