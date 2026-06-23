در سال ۱۴۰۴، ۳.۳ هکتار از اراضی واقع در بستر و حریم رودخانه‌های استان که به‌صورت غیرقانونی تصرف شده بود، با اقدامات سراسری و موردی آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی، گفت: در سال ۱۴۰۴، ۳.۳ هکتار از اراضی واقع در بستر و حریم رودخانه‌های استان که به‌صورت غیرقانونی تصرف شده بود، با اقدامات سراسری و موردی آزاد شد.

شهابی افزود: برای آزادسازی‌ موردی ۲۳ مورد دستور قضایی با موفقیت اجرا شد و فرآیند این آزادسازی‌ به‌صورت قانونی شامل شناسایی تخلف، گذراندن مراحل اداری، دریافت دستور قضایی و در نهایت اجرای حکم است که با جدیت دنبال می‌شود.

وی همچنین از پیشرفت قابل‌ توجه در بخش تعیین حریم رودخانه‌ها خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۴، تعیین حد بستر و حریم ۷۶۰ کیلومتر از رودخانه‌های استان انجام شد.

مدیر رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی افزود: در راستای ساماندهی و ایمن‌سازی سواحل رودخانه‌ها، مجوز احداث ۲.۵ کیلومتر دیوار ساحلی نیز در سال جاری صادر شده است.

شهابی با دعوت از مردم استان برای مشارکت در حفاظت از حریم رودخانه‌ها، گفت: از عموم هم‌استانی‌ها درخواست می‌کنیم در صورت مشاهده هرگونه تصرف غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه‌ها، موضوع را به این شرکت و ادارات منابع آب شهرستان‌ها اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم برای آزادسازی و پیشگیری از خطرات سیلاب با قید فوریت انجام شود.

وی با تأکید بر اهمیت مدیریت و صیانت از رودخانه‌ها در راستای کاهش خطرات ناشی از سیلاب گفت: در سال ۱۴۰۴، عملیات لایروبی ۴۸ کیلومتر از رودخانه‌های استان با اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیارد تومان انجام شد که این اقدام نقش مؤثری در بهبود شرایط عبور جریان آب و افزایش ایمنی رودخانه‌ها داشته است.