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در سال ۱۴۰۴، ۳.۳ هکتار از اراضی واقع در بستر و حریم رودخانههای استان که بهصورت غیرقانونی تصرف شده بود، با اقدامات سراسری و موردی آزاد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر رودخانهها و سواحل شرکت آب منطقهای خراسان جنوبی، گفت: در سال ۱۴۰۴، ۳.۳ هکتار از اراضی واقع در بستر و حریم رودخانههای استان که بهصورت غیرقانونی تصرف شده بود، با اقدامات سراسری و موردی آزاد شد.
شهابی افزود: برای آزادسازی موردی ۲۳ مورد دستور قضایی با موفقیت اجرا شد و فرآیند این آزادسازی بهصورت قانونی شامل شناسایی تخلف، گذراندن مراحل اداری، دریافت دستور قضایی و در نهایت اجرای حکم است که با جدیت دنبال میشود.
وی همچنین از پیشرفت قابل توجه در بخش تعیین حریم رودخانهها خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۴، تعیین حد بستر و حریم ۷۶۰ کیلومتر از رودخانههای استان انجام شد.
مدیر رودخانهها و سواحل شرکت آب منطقهای خراسان جنوبی افزود: در راستای ساماندهی و ایمنسازی سواحل رودخانهها، مجوز احداث ۲.۵ کیلومتر دیوار ساحلی نیز در سال جاری صادر شده است.
شهابی با دعوت از مردم استان برای مشارکت در حفاظت از حریم رودخانهها، گفت: از عموم هماستانیها درخواست میکنیم در صورت مشاهده هرگونه تصرف غیرمجاز در بستر و حریم رودخانهها، موضوع را به این شرکت و ادارات منابع آب شهرستانها اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم برای آزادسازی و پیشگیری از خطرات سیلاب با قید فوریت انجام شود.
وی با تأکید بر اهمیت مدیریت و صیانت از رودخانهها در راستای کاهش خطرات ناشی از سیلاب گفت: در سال ۱۴۰۴، عملیات لایروبی ۴۸ کیلومتر از رودخانههای استان با اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیارد تومان انجام شد که این اقدام نقش مؤثری در بهبود شرایط عبور جریان آب و افزایش ایمنی رودخانهها داشته است.