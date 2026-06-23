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کارشناس هواشناسی ایلام گفت: امروز دمای بیشینه در نواحی گرمسیری استان به ۴۹ تا ۵۰ درجه میرسد، اما از فردا روند کاهش دما آغاز و تا اوایل هفته آینده دمای هوا ۴ تا ۶ درجه کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «ساسان رستمی »کارشناس هواشناسی ایلام اعلام کرد: با توجه به بررسی آخرین نقشههای هواشناسی، امروز نیز موج گرما در استان تداوم دارد.
وی افزود: دمای بیشینه در نواحی گرمسیری استان به ۴۹ تا ۵۰ درجه و در مناطق سردسیری و شمالی استان به ۳۹ تا ۴۰ درجه خواهد رسید.
رستمی گفت: از فردا کاهش دما در استان آغاز میشود و این کاهش دما تا اوایل هفته آینده تداوم دارد. حدوداً ۴ تا ۶ درجه دمای هوا کاهش خواهد داشت.
کارشناس هواشناسی ایلام تأکید کرد: علاوه بر خروج موج گرما از استان، دمای هوا در محدوده نرمال و حتی کمتر از نرمال خواهد بود.
وی افزود: امروز و فردا گاهی افزایش سرعت باد را انتظار داریم. بر روی کشور عراق نیز تا دو الی سه روز آینده وزش باد شدید پیشبینی میشود و احتمال نفوذ گرد و غبار به برخی نقاط استان، به ویژه مناطق مرزی، تا دو سه روز آینده وجود دارد.