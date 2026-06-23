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رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اعمال تمهیدات و توصیههای انتظامی-ترافیکی ویژه در شبهای تاسوعا و عاشورای حسینی (ع) در سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، با توجه به برگزاری مراسم عزاداری در مساجد و تکایا در محلهای مختلف شهر تهران، پلیس راهور تهران بزرگ تمهیدات ترافیکی ویژهای را جهت تسهیل تردد و آرامش پایتخت نشینان اجرا خواهد کرد.
در این ایام تیمهای پلیس راهور تهران بزرگ به صورت صد درصدی مقابل حسینیهها، مساجد، تکایا و میادین در شب و روز حضور دارند و با دستههای عزاداری در حین حرکت همراه هستند.
پلیس راهور پایتخت با اشاره به برگزاری مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان از رانندگان خواسته است رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از توقف در معابر مختلف «محلهای ممنوع»، «پارک دوبله» و «پارک در پیاده روها» جدا خودداری کنند.
همچنین شهروندان حتما جهت پارک وسایل نقلیه خود از پارک مورب استفاده کنند و مدیران دسته جات عزاداری و هیئتها با پلیس راهور تهران بزرگ جهت نظم در تردد دستههای عزاداری همکاری و همراهی لازم را داشته باشند.
پلیس افزوده است عزادارانی که در مراسم عزاداری شرکت میکنند لباسهای تیره و مشکی بر تن دارند لذا در مواقعی که از معابر در حال حرکت هستند با احتیاط کامل تردد کرده و از محل روشن جهت عبور استفاده کنند.
موتور سیکلت سواران و دیگر سرنشینان این وسیله نقلیه نیز با سرعت مطمئنه و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی با استفاده از کلاه ایمنی «کلاه زندگی» تردد نمایند و از انجام هر گونه حرکات مخاطره آمیز در معابر مختلف تهران، بخصوص معابر منتهی به دسته جات و هیئتهای عزاداری جدا خودداری نمایند که با برخورد جدی پلیس مواجه خواهند شد.