به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی در جلسه شورای مسکن استان خراسان رضوی گفت: در این نشست، ۱۰ دستور کار تخصصی و راهبردی با هدف تسریع در اجرای طرح‌های حوزه مسکن، رفع موانع اجرایی طرحها و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به متقاضیان مورد بررسی قرار گرفت.

علیرضا قامتی افزود: تعیین حداکثر نرخ افزایش اجاره‌بها در شهر‌های مشمول استان و تصویب سقف ۲۷ درصدی برای افزایش اجاره‌بها از مهم ترین مصوبات این جلسه بود.



معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی در این جلسه با تأکید بر ضرورت تسریع در رفع موانع اجرایی طرحهای مسکن اظهار کرد: تحقق اهداف دولت در حوزه تأمین مسکن مستلزم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، تصمیم‌گیری‌های بهنگام و پیگیری مستمر مصوبات است و شورای مسکن باید به عنوان بازوی راهبردی حل مسائل این حوزه ایفای نقش کند.



