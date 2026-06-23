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اجتماع بزرگ عزاداران ابرکوه با قدمت بیش از یک قرن، در هشتمین روز از ماه محرم با حضور هیئت «زنجیر زنان جفتی» برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، همزمان با هشتم محرم صدای گامهای عزاداران سیاه پوش، نوای سینه زنی حسینی و طبل ماتم هیئت بزرگ چند هزار نفری «زنجیرزنان جفتی» با قدمت بیش از یک قرن در آسمان شهر ابرکوه طنین انداز شد. هر سال در صبح روز هشتم ماه محرم به جهت ماندگاری و معرفی این آیین عزاداری و همچنین ترویج فرهنگ عاشورا، تجمع هیئتهای عزاداری در ابرکوه برگزار میشود.
زنجیرزنان با پوشیدن لباسهای مشکلی بلند عربی «دشداشه» وفریادهای «حسین، حسین، ابوالفضل» تواضع خود را به ساحت مقدس سالار شهیدان نشان میدهند و با نوای اختصاصی این هیئت همراه با طبل، شیپور و سنج به عزاداری میپردازند.
زنجیرزنی جفتی شهرستان ابرکوه یکی از شاخصترین انواع عزاداری در کشور و حتی جهان به شمار میرود که از سال ۱۳۰۴ در این شهر توسط مرحوم آیتالله آقا میرزا عبدالغنی موسوی رجایی پس از ورود به این شهر در ۱۳۰ سال قبل یعنی در اواخر عهد ناصرالدینشاه قاجار هیئت عزاداری زنجیرزنی ابرکوه را در قالبی کاملاً هنری، بدیع و نوآورانه، تأسیس کرد و عزاداری ابرکوهیها در کنار عزاداری «شدّه گردانی» و «جوش دور» در فهرست آثار ناملموس ملی در سال ۹۲ ثبت شد.
این اجتماع عظیم هرساله به طور زنده از شبکه استانی یزد وشبکههای سراسری پخش میشود.