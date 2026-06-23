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نشستی برای اقتصاد دیجیتال کشور

در نشست مرکز ملی فضای مجازی به‌نام اقتصاد دیجیتال برای ایران، نمایندگان دستگاه‌های دولتی و همچنین کسب و کار‌های بخش خصوصی، برنامه‌های خود را در حمایت از اقتصاد دیجیتال ارائه دادند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۲- ۰۹:۴۶
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برچسب ها: اقتصاد دیجیتال ، مرکز ملی فضای مجازی ، اقتصاد
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