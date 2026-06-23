نشستی برای اقتصاد دیجیتال کشور

در نشست مرکز ملی فضای مجازی به‌نام اقتصاد دیجیتال برای ایران، نمایندگان دستگاه‌های دولتی و همچنین کسب و کار‌های بخش خصوصی، برنامه‌های خود را در حمایت از اقتصاد دیجیتال ارائه دادند.