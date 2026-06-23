



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمود رضایی‌کوچی در نشست بررسی مسائل مرتبط با پروژه‌های مسکن در استان، با بیان اینکه فارس از استان‌های پیشرو در اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن است، اظهار کرد: با توجه به حجم بالای پروژه‌ها در استان، موضوع تأمین زیرساخت‌ها و رفع موانع اجرایی باید با نگاه ویژه و هماهنگی بین‌بخشی دنبال شود.

وی با اشاره به اهمیت مصوبات کمیته ماده ۵ و نقش آن در حل‌وفصل درخواست‌های مرتبط با پروژه‌ها افزود: یکی از اولویت‌های اصلی، تسهیل فرآیند‌های اداری و کاهش زمان صدور مجوز‌ها و پروانه‌های ساختمانی است تا اجرای پروژه‌ها با سرعت و کیفیت بیشتری پیش برود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس همچنین با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاه‌های خدمات‌رسان، تصریح کرد: تأمین به‌موقع انشعابات آب، برق و گاز و همچنین مدیریت هزینه‌های مربوط به زیرساخت‌ها از مهم‌ترین الزامات پیشبرد طرح‌های مسکن در استان است.

رضایی‌کوچی در ادامه با اشاره به موضوع واگذاری زمین و شیوه‌های تأمین منابع مالی پروژه‌ها اظهار داشت: در برخی شهر‌های استان امکان واگذاری مستقیم زمین و ساخت توسط متقاضیان وجود دارد و باید از ظرفیت‌های قانونی و درآمد‌های حاصل از ارزش زمین برای تأمین بخشی از هزینه‌های زیرساختی استفاده کرد.

وی با بیان اینکه در شهر‌های شیراز و صدرا محدودیت‌هایی در حوزه زمین و اجرا وجود دارد، افزود: در سایر شهر‌های استان ظرفیت‌های مناسبی برای اجرای سریع‌تر پروژه‌ها و واگذاری به متقاضیان فراهم است و این فرصت باید به‌صورت هدفمند مورد استفاده قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس همچنین بر لزوم اجرای دقیق قوانین مرتبط با جهش تولید مسکن، جوانی جمعیت و همکاری مؤثر شبکه بانکی تأکید کرد و گفت: هماهنگی میان دستگاه‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها و مجموعه‌های خدمات‌رسان نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف نهضت ملی مسکن دارد.

رضایی‌کوچی در پایان تاکید کرد: جلسات تخصصی برای پیگیری مصوبات و رفع موانع پروژه‌ها به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا روند اجرای طرح‌های مسکن در فارس با شتاب بیشتری دنبال شود.