همزمان با تشدید طرح‌های مقابله با قاچاق و توزیع مواد مخدر در مهاباد، جانشین رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان از افزایش دو برابری کشفیات در سال جاری خبر داد، موفقیتی که در سایه اجرای عملیات‌های اطلاعاتی و پاکسازی نقاط آلوده به دست آمده است.

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به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، سرگرد خداداد بنیادی، افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون، ۲۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر در این شهرستان کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۰۰ درصدی (دو برابری) را نشان می‌دهد.

او با اشاره به رویکرد جدی پلیس در مبارزه با سوداگران مرگ، اضافه کرد: در این مدت با اجرای طرح‌های هدفمند پاکسازی در نقاط آلوده، ۲۰۹ نفر از معتادان متجاهر که دارای سوابق سرقت بودند، شناسایی و دستگیر شدند. این افراد پس از تشکیل پرونده، جهت طی کردن روند درمان و بازپروری به مراکز مجاز ترک اعتیاد منتقل شده‌اند. به گفته سرگرد بنیادی، جمع‌آوری این افراد علاوه بر بهبود چهره شهر، نقش بسزایی در کاهش جرایم خرد و ارتقای حس امنیت عمومی ایفا می‌کند.

او همچنین از اشراف اطلاعاتی بر عملیات‌های غیرقانونی خبر داد و گفت: علاوه بر توقیف دو دستگاه خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت متعلق به قاچاقچیان، پلیس موفق به شناسایی و امحای ۲ هزار مترمربع مزرعه کشت خشخاش در یکی از روستاهای این شهرستان شده است.

جانشین رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر مهاباد با تاکید بر عزم راسخ این نیرو برای مقابله با شبکه‌های توزیع مواد مخدر، خاطرنشان کرد: پلیس اجازه نخواهد داد سلامت و امنیت جامعه توسط افراد سودجو به مخاطره بیفتد. وی در پایان از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات یا فعالیت مشکوک در زمینه خرید، فروش و نگهداری مواد مخدر را به سرعت از طریق راه‌های ارتباطی پلیس گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.