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فرماندار شهرستان قرچک، در جلسه ستاد تنظیم بازار، از تجهیز ۲۲۵ واحد نانوایی این شهرستان به تانکر آب، کپسول گاز و ژنراتور برق در قالب «طرح شهید آبشناسان» خبر داد و بر ضرورت ساماندهی جامع اطلاعات نانواییها و افزایش نظارتهای میدانی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرماندار شهرستان قرچک بر هماهنگی ادارات و دستگاههای عضو ستاد تنظیم بازار، ساماندهی اطلاعات نانواییها و اطلاعرسانی مستمر از روند گشتهای نظارتی در سطح شهرستان تأکید کرد.
جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان به ریاست علی محمد اسلامی فرماندار و با حضور معاونین فرمانداری و سایر مسئولان برگزار شد و روند نظارت بر بازار و برنامهریزی گشتهای مشترک ادارات و دستگاههای مسئول مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد ادارات عضو، گزارشها و اخبار گشتهای نظارتی را به صورت منظم تهیه و منتشر کنند تا مردم از اقدامات انجامشده در حوزه کنترل، نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات آگاه شوند.
فرماندار شهرستان قرچک در این جلسه، هماهنگی مستمر میان ادارات و دستگاههای اجرایی شهرستان را ضروری دانست و بر تهیه شناسنامه جامع نانواییهای شهرستان تأکید کرد و گفت: این شناسنامه باید اطلاعاتی از جمله سهمیه روزانه آرد، میزان پخت و مشخصات بهرهبرداران واحدهای نانوایی را در بر گیرد.
نماینده عالی دولت در شهرستان قرچک خواستار احصای کامل نانواییهای فعال، تعیین تکلیف وضعیت پروانه فعالیت واحدها و تهیه فهرست بهروز از این واحدها شد.
اسلامی با اشاره به پیگیریهای انجامشده درخصوص اجرای طرح شهید آبشناسان، اعلام کرد: در سطح شهرستان ۲۲۵ واحد نانوایی به تانکر آب، کپسول گاز و ژنراتور برق تجهیز شدهاند.