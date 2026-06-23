حمایت راه و شهرسازی آذربایجانغربی از طرحهای توسعه مراکز آموزشی
مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجانغربی بر حمایت این ادارهکل از طرحهای توسعه مراکز آموزشی و دانشگاهی استان تأکید کرد و گفت: در این راستا اقدامات لازم در چارچوب وظایف و ظرفیتهای موجود در حال پیگیری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی
، پیمان آرامون در دیدار با رئیس دانشگاه پیام نور آذربایجانغربی، با اشاره به نقش تعامل و همافزایی میان دستگاههای اجرایی در پیشبرد اهداف توسعهای استان اظهار داشت: همکاری مؤثر میان نهادهای اجرایی، از ارکان اصلی تحقق برنامههای توسعهای و ارتقای شاخصهای استان به شمار میرود.
وی با تأکید بر اهمیت پشتیبانی از طرحهای توسعهای دانشگاهی افزود: حمایت از پروژههای مرتبط با توسعه زیرساختهای آموزشی، بهویژه در مراکز آموزش عالی، در مسیر تحقق اهداف علمی و آموزشی استان از جایگاه ویژهای برخوردار است و راه و شهرسازی استان در این زمینه همراهی لازم را خواهد داشت.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی همچنین توسعه فضاهای آموزشی و تقویت بسترهای لازم برای تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد را از نیازهای اساسی استان دانست و تصریح کرد: سرمایهگذاری در حوزه آموزش، سرمایهگذاری برای آینده و توسعه پایدار استان است.
در این دیدار، راهکارهای اجرایی برای گسترش همکاریهای بینبخشی و تسهیل روند اجرای طرحهای مشترک مورد بررسی قرار گرفت.