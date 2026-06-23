دادستان عمومی و انقلاب شهرستان هندیجان استان خوزستان در بازدید از گمرک سجافی این شهرستان بر لزوم تعیین تکلیف ۶۷ قلم کالای ضبط‌شده، توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، سجاد احمدی در بازدید از گمرک بندر سجافی شهرستان هندیجان همزمان با هفته قوه قضائیه، گفت: رسوب طولانی‌مدت کالا در انبارها موجب کاهش ارزش دارایی‌های ضبط‌شده و تضییع حقوق بیت‌المال می‌شود و باید با همکاری سازمان اموال تملیکی هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف صورت گیرد.

وی افزود: فرآیند تعیین تکلیف این کالاها باید از طریق روش‌های قانونی از جمله فروش، واگذاری یا امحاء و در بالاترین سطح شفافیت انجام شود. دادستانی نیز در راستای وظایف نظارتی خود، پیگیر حسن اجرای این فرآیند خواهد بود.

احمدی با تأکید بر همکاری سازندۀ میان دادستانی و سازمان اموال تملیکی و گمرک، خواستار تسریع در اجرای مراحل قانونی تعیین تکلیف کالاهای موجود شد.