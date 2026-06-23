بررسی وضعیت تعیین تکلیف سینما هجرت
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کرج گفت: لایحه تعیین تکلیف سینما هجرت با پیگیری شورای شهر و درخواست از شهرداری تهیه و ارائه شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
حسین سعیدیسیرایی در برنامه زنده «نگاه مردم» اظهار کرد: موضوع سینما هجرت حدود ۱۵ سال در شهر بلاتکلیف مانده بود و به همین دلیل پیگیری تهیه لایحه آن از سوی شورا و کمیسیون فرهنگی انجام شد.در نهایت شهرداری کرج لایحهای به شورا ارائه داد که بر اساس آن سینما هجرت و زمین مربوط به آن در اختیار شهرداری قرار گیرد. این لایحه پس از طرح در صحن شورا به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد تا با اجماع و همفکری اعضای کمیسیون فرهنگی درباره آن تصمیمگیری شود.
سعیدیسیرایی گفت: در جلسه کمیسیون بحثهای زیادی درباره این موضوع مطرح شد و در نهایت پیشنهاد شد شهرداری کرج سینما هجرت را با قیمت کارشناسی حدود ۹۰ میلیارد تومان خریداری کند.
وی با حضور در سیمای البرز افزود: با این حال برخی از اعضای شورا با این پیشنهاد مخالف بودند و در نهایت تصمیم گرفته شد بررسی این لایحه متوقف شود تا با همفکری بیشتر با حوزه هنری، تصمیمگیری جدیدی در این خصوص انجام گیرد.