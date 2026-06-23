پخش زنده
امروز: -
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ارومیه گفت: در حال حاضر ۶۲ هزار واحد مسکن روستایی ارومیه نیازمند مقاومسازی هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا منافی با اشاره به اجرای طرح هادی در ۳۲۵ روستا از مجموع ۵۱۳ روستای بالای ۲۰ خانوار در شهرستان ارومیه، افزود: با اجرای طرح هادی در این روستاها، درصد برخورداری روستاها از طرح هادی به ۶۳ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: میانگین اجرای این طرح در کشور ۷۱ درصد است و برای رسیدن به این رقم، اجرای طرح هادی در حدود ۷۰ روستای دیگر شهرستان در دستور کار قرار دارد که امسال پیگیری خواهد شد.رییس بنیاد مسکن شهرستان ارومیه خاطرنشان کرد: از مجموع روستاهای شهرستان ارومیه، ۲۲ روستا کمتر از ۲۰ خانوار جمعیت دارند که تهیه مطالعات و نقشه طرح هادی برای این روستاها نیز در حال انجام است.