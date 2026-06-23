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مردم ولایتمدار و بصیر شهرستان اسلامشهر در صدوچهاردهمین شب اجتماعات مردمی، در پی شهادت مظلومانه رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله خامنهای (ره)، با حضور گسترده در میادین و خیابانهای شهر، بر استوار ماندن در مسیر ولایت و تداوم راه مقاومت تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسلامشهر شاهد تجمعی عظیم و خودجوش از اقشار مختلف جامعه بود که در صدوچهاردهمین شب پیاپی، بار دیگر نماد اتحاد و بصیرت را به نمایش گذاشتند. شرکتکنندگان در این مراسم، در حالی که در سوگ شهادت رهبری بودند، با سردادن شعارهای ضد استکباری و تبیین اندیشههای ایشان، پیام روشنی را به دشمنان انقلاب اسلامی ارسال کردند.
حاضران در این اجتماع معنوی، حضور در میدان را نمادی از ادای احترام به مقام والای شهادت و فرصتی برای تجدید پیمان با آرمانهای امامین انقلاب دانستند. این تجمع گسترده در اسلامشهر نشان داد که با شهادت رهبری، پیوند مردم با مقام ولایت عمیقتر شده و نسلهای مختلف این مردم، پاسبانان بیدار میراث ایشان در مسیر دفاع از حق و عدالت خواهند بود.