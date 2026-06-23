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برخورد یک دستگاه تراکتور با عابر پیاده در شهر ساروق، جان بانوی ۸۰ سالهای را گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به نقل از روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، در پی اعلام حادثه برخورد تراکتور با عابر پیاده در ساعت ۲۰ شامگاه دوشنبه یکم تیرماه در میدان فرش شهر ساروق، آمبولانس پایگاه اورژانس ۱۱۵ ساروق به محل حادثه اعزام شد.
بر اساس این گزارش، یک بانوی حدود ۸۰ ساله بر اثر شدت جراحات ناشی از این حادثه دچار آسیبهای شدید شد و پس از دریافت خدمات پیشبیمارستانی و مراقبتهای پیشرفته توسط کارشناسان اورژانس به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) اراک منتقل شد.
با وجود تلاشهای کادر درمان و کارشناسان فوریتهای پزشکی، مصدوم به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.