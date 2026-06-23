سعید مبشر، درباره حضرت علی اکبر علیه‌السلام شعری سروده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سعید مبشر، درباره حضرت علی اکبر علیه‌السلام شعری سروده است.

دوباره عازم تسخیر خیبر است علی

که تیغ دارد و هم‌نام حیدر است علی

بعید نیست که نازل شود فرشته‌ی وحی

به کربلا که سراپا پیمبر است علی

اذانِ او دل اصحاب را پرانده به عرش

صدای قدسی دنیای دیگر است علی

به نفیِ شرک برافراخت گیسوانش را

هَلا که بیرقِ الله‌اکبر است علی

چهار سوی دلم را به نام او زده‌ام

صفا و مروه و میقات و مَشعر است علی

به دیگران چه نیازی که خود به تنهایی

برای خون خدا چند لشکر است علی

چه خطبه‌ای! چه رجزخوانِ بی‌هماوردی!

به اهل کوفه بگو روی منبر است علی

اگر هر آینه تکثیر می‌شود در دشت

عجیب نیست که از نسل کوثر است علی

نسیم روضه گرفته‌ است در حریم تنش

مزار زخمی گل‌های پرپر است علی

تمام زندگی‌اش غرق ذات حق بوده است

که بین خونِ خود اکنون شناور است علی

مگر عبای پدر راز را بپوشاند

از اهل خیمه که پاشیده‌پیکر است علی

جدا چگونه توان کرد نور را از نور؟

به عینه اکبر و سجاد و اصغر است علی