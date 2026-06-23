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اردوی تیمهای ملی جودوی بانوان در ردههای سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در نوشهر به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اردوی مشترک تیمهای ملی جودوی بانوان در ردههای سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان که از ۲۶ خردادماه به میزبانی نوشهر در سالن حسن رنگرز برگزار شده بود، پس از یک هفته به کار خود پایان داد.
این اردو با دعوت از ۱۲ جودوکار برگزار شد و شرکت کنندگان در این اردو، خودشان را برای مسابقات پیش رو آماده میکنند.
سحر چغلوند سرمربی تیم ملی جودوی نوجوانان بانوان ضمن اشاره به اعزام تیم ملی جودوی بانوان به مسابقات آسیایی گفت: مسابقات جودوی دختران نوجوان و جوانان قهرمانی آسیا از۲۰ تیرماه در اردن برگزار میشود و تیم ملی بزرگسالان هم از ۲۸ شهریور در مسابقات بازیهای آسیایی ناگویای ژاپن شرکت میکند.
ایوب رضوانی و گزارشی از این اردو: