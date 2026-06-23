به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، فرود سالاری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان، از آغاز برداشت خرمای زودرس ارقام «المهتری» و «نگار» در نخلستان‌های این منطقه خبر داد.

وی با اشاره به ظرفیت بالای تولید خرما در جنوب استان گفت: جنوب کرمان با بیش از ۳۷ هزار هکتار نخلستان، یکی از قطب‌های مهم تولید خرما در کشور به شمار می‌رود که از این میزان، حدود ۲۱۰ هکتار به کشت ارقام زودرس «المهتری» و «نگار» اختصاص یافته است.

سالاری افزود: برآورد‌ها نشان می‌دهد امسال حدود هزار تن خرمای زودرس از این نخلستان‌ها برداشت و روانه بازار مصرف خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان با بیان اینکه نخل‌های این ارقام عمدتاً به صورت پراکنده در سطح نخلستان‌ها کشت شده‌اند، اظهار کرد: خرمای «المهتری» و «نگار» به دلیل رسیدگی زودهنگام و کیفیت مطلوب، بیشتر به صورت تازه‌خوری مصرف می‌شود و بلافاصله پس از برداشت در سبد‌های مخصوص بسته‌بندی و عرضه می‌گردد.

وی ادامه داد: بازار فروش این محصول عمدتاً در شهرستان‌های جنوب کرمان و استان‌های همجوار است.

سالاری در پایان تأکید کرد: برداشت ارقام زودرس خرما علاوه بر تأمین نیاز بازار در ابتدای فصل، نقش مهمی در ایجاد اشتغال فصلی و افزایش درآمد نخلداران منطقه دارد.