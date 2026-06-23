عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حمایت عملی از کارآفرینان، رفع موانع سرمایه‌گذاری و اجرای صحیح قوانین تسهیل‌کننده کسب‌وکار، می‌تواند زمینه‌ساز رونق تولید، افزایش اشتغال و بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روح اله ایزدخواه با اشاره به اینکه سرمایه گذاران باید حمایت شوند گفت: کارآفرینان و سرمایه‌گذاران همواره به عنوان موتور محرک اقتصاد شناخته می‌شوند، علی‌ای حال توسعه سرمایه‌گذاری و حمایت از فعالان اقتصادی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش تولید، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی، کاهش موانع اداری و تسهیل فرآیند‌های سرمایه‌گذاری است؛ چرا که پیچیدگی‌های اداری، بروکراسی گسترده و طولانی بودن فرآیند‌های صدور مجوز، از جمله چالش‌هایی است که می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی را کاهش دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: دولت باید با اصلاح مقررات، حذف موانع غیرضروری و تسهیل فضای کسب‌وکار، زمینه حضور گسترده‌تر سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف اقتصادی را فراهم کند؛ قطعا هرچه مسیر سرمایه‌گذاری هموارتر شود، امکان جذب منابع مالی، توسعه واحد‌های تولیدی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نیز افزایش خواهد یافت.

این نماینده مردم در مجلس گفت: اجرای کامل قوانین مصوب مجلس در حوزه کسب‌وکار ضرورت دارد، معتقدم قوانین مرتبط با تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار و حمایت از سرمایه‌گذاری، ظرفیت‌های مناسبی برای بهبود محیط اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد و اجرای دقیق این قوانین می‌تواند به کاهش موانع پیش روی فعالان اقتصادی کمک کند.

ایزدخواه گفت: حمایت از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران علاوه بر افزایش تولید و اشتغال، می‌تواند به ارتقای رقابت‌پذیری، افزایش بهره‌وری و تقویت توان اقتصادی کشور منجر شود، پس ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات در سیاست‌های اقتصادی از جمله الزامات توسعه فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌رود.

وی اظهار کرد: حمایت عملی از کارآفرینان، رفع موانع سرمایه‌گذاری و اجرای صحیح قوانین تسهیل‌کننده کسب‌وکار، می‌تواند زمینه‌ساز رونق تولید، افزایش اشتغال و بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور باشد.