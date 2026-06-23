به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران امروز در چهارصد و شانزدهمین جلسه شورای شهر تهران با بیان اینکه این طرح در حال بررسی است و پس از آن در صحن شورا ارائه خواهد شد، تاکید کرد: شورا طرح خود را در زمینه حریم ارائه خواهد داد.

چمران تصریح کرد: این طرح بسیار مهم و نحوه ساماندهی پیش‌بینی شده است. این طرح در حال بررسی است و پس از آن در صحن شورا ارائه خواهد شد.

چمران در خصوص تمدید رایگان بودن حمل و نقل عمومی هم اعلام کرد: این موضوع هنوز مشخص نیست و باید تصویب شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران همچنین با پرداختن به موضوع پسماند خاطرنشان کرد: جمع‌آوری پسماند خشک با مجوز شهرداری و با تجهیزات مناسب صورت می‌گیرد اما جمع‌آوری غیرقانونی پسماند باید مورد برخورد جدی شهرداری مناطق صورت بگیرد.

وی در رابطه با اختلاف نظر بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی در نظارت فنی بر ساخت و سازها نیز اظهار کرد: این موضوع نیازی به ارسال به دیوان عدالت ندارد و وقتی مهندس ناظر گزارش ارائه می‌دهد، شهرداری باید بررسی کند و اگر گزارشات فنی بود باید به آن عمل کند. همواره این اختلافات بین شهرداری، مالکین و نظام مهندسی وجود داشته و باید تلاش شود که اختلافات کاهش یابد.

رئیس شورای شهر تهران درادامه درخصوص مدیریت حضور مردم در مراسم تشییع رهبر انقلاب خاطرنشان کرد: ستاد خاصی برای این موضوع تشکیل شده و بر اساس مسئولیت‌ها وظایفی بر عهده سازمان‌ها گذاشته شده که یکی از آنها شهرداری است.

وی افزود: حمل و نقل و بخشی از اسکان و مسائل شهری برعهده شهرداری است. ازدحام جمعیت و میزان ورود جمعیت مسئله خاصی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. باید به مردم توصیه شود که مقطع به مقطع در مسیر حضور یابند و اگر همه با هم حضور یابند ممکن است حوادث مهمی رخ دهد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: مسیر از تهرانپارس تا میدان آزادی پیش‌بینی شده و باید مردم این مسیر را تقسیم کنند. عملا خود مردم باید این اقدام را انجام دهند. همه عشق و علاقه دارند هرچه پرشورتر در مراسم حضور یابند و عشق به امام شهید و تنفر از دشمنان را نشان دهند. مراسم وداع به مدت دو روز در مصلی و مراسم تشییع در روز سوم برگزار خواهد شد.

شهردار پایتخت وارد صحن شورای شهر شد

شهردار تهران جهت ارائه گزارش تمهیدات شهرداری برای مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران حضور یافت.

علیرضا زاکانی، شهر تهران صبح امروز -سه شنبه دوم تیرماه ۱۴۰۵- همزمان با برگزاری چهارصد و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران جهت ارائه گزارش تمهیدات شهرداری برای مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در صحن علنی شورا حضور یافت.