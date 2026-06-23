حفظ سرانه سینما در کرج در اولویت شورا است
عضو شورای اسلامی شهر کرج گفت: حفظ سرانه سینما در شهر برای شورا اهمیت دارد و همه اعضای شورا با ساخت سینما موافق هستند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
علی قاسمپور در برنامه زنده «نگاه مردم» با اشاره به موضوع احداث سینما در کرج اظهار کرد: برای ما مهم است که سرانه سینمایی شهر حفظ شود. نگاه شورای شهر در موضوع خرید زمین، تأمین نقدی و ساخت سینما بوده است.در کمیسیون تلفیق دو محور اصلی پیش روی ما قرار دارد؛ یکی موضوع اغناسازی زمین و دیگری پردیسسازی. اگر زمین مورد نظر با کاربری فرهنگی به صورت فوریتی در اختیار قرار گیرد، در اولین جلسه امکان پیگیری و تصمیمگیری درباره آن وجود خواهد داشت.
قاسمپور با اشاره به روند بررسی این موضوع در شورا گفت: این مسئله از سال ۱۴۰۲ با شورا درگیر بوده است و در نهایت قرار شد لایحه برای تکمیل به شهرداری بازگردانده شود تا پس از اصلاح دوباره به شورا ارائه شود.در این مدت شورا نقش اجرایی نداشته و دو دستگاه دولتی یعنی شهرداری و حوزه هنری باید به نقطه مشترکی میرسیدند و نتیجه را در قالب یک لایحه جدید به شورا ارائه میکردند.
عضو شورای اسلامی شهر کرج درباره وضعیت زمین مورد نظر نیز گفت: در طرحهای شهری، نوع استفاده از زمین در قالب طرحهای تفصیلی مشخص میشود و این طرحها مبنای صدور پروانه ساختمانی هستند. نوعیت این زمین نیز باغ محسوب میشود و برای تشخیص باغ بودن پنج شاخص در دستورالعمل وجود دارد که یکی از آنها سند مالکیت است. حتی اگر درختی در زمین وجود نداشته باشد، به این معنا نیست که زمین باغ محسوب نمیشود، زیرا باغها سازوکار و ضوابط مشخصی برای ساختوساز دارند.
وی در برنامه زنده نگاه مردم تأکید کرد: در شورای اسلامی شهر هیچکس مخالف ساخت سینما نیست و همه با نگاه فرهنگی از این موضوع حمایت میکنند، زیرا کاربری سینما برای شهر و شهروندان اهمیت دارد.در کمیسیون تلاش کردیم راهکاری برای حل مسئله پیدا کنیم و حتی موضوع پرداخت نقدی نیز مطرح شد. در نهایت با توجه به تفاهم با حوزه هنری و برخی ابهامات میان خرید یا معاوضه زمین، تصمیم بر این شد که با حفظ کاربری فضای سبز و در نظر گرفتن نگاه مردمی، جلسات بیشتری برگزار شود.
وی در پایان حضور در برنامه زنده نگاه مردم افزود: ممکن است همین لایحه در نهایت به تصویب برسد یا اینکه گزینه جایگزینی برای آن تعیین شود.