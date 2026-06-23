دادستان عمومی و انقلاب شهریار از تشکیل شورای حمایت قضایی برای کمک به واحدهای تولیدی، صنعتی و دانش‌بنیان خبر داد. وی تأکید کرد که این شورا در محل دادگستری و با حضور دستگاه‌های مربوطه، به‌صورت هفتگی به بررسی و رفع چالش‌های سرمایه‌گذاران می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی محمدی در حاشیه بازدید از چند شرکت دانش بنیان گفت: شورای حمایت قضایی از سرمایه گذاری، در محل دادگستری شهرستان، با حضور دستگاه‌های مربوط، تشکیل و به پیگیری مشکلات و چالش‌های شرکت‌های تولیدی و دانش بنیان می‌پردازد.

وی افزود: متصدیان شرکت‌های تولیدی، صنعتی و دانش بنیان که هر گونه مشکلی دارند می‌توانند از طریق اداره صمت، در جلسات این شورا، حضور و نسبت به حل مشکل اقدام کنند.

دادستان شهریار گفت: این فرایند به صورت هفتگی ادامه خواهد داشت.