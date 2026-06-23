با پایان جشنواره شطرنج قهرمانی نوجوانان و جوانان کشور، عرشیا علاقمند با کسب ۸ امتیاز از ۹ دور مسابقه، به عنوان قهرمان رده سنی زیر ۱۶ سال معرفی شد. این نوجوان بااستعداد میاندوآبی، علاوه بر کسب عنوان قهرمانی، به عضویت تیم ملی درآمده و سهمیه حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رئیس اداره ورزش و جوانان میاندوآب،گفت: جشنواره شطرنج قهرمانی کشور با حضور بیش از ۵۲۰ شطرنج‌باز برتر کشور در قالب ۱۲ جدول و به روش سوئیسی برگزار شد که در نهایت «عرشیا علاقمند» توانست در رده سنی زیر ۱۶ سال، تمامی رقبا را کنار بزند و مدال طلای این رقابت‌ها را به گردن بیاویزد.

امیر محمدیانی، در تشریح جزئیات موفقیت این شطرنج‌باز گفت: علاقمند با کسب ۸ امتیاز از ۹ دیدار، شامل هفت پیروزی و دو تساوی، بدون ثبت هیچ شکستی و با اختلاف ۱.۵ امتیازی نسبت به نفر دوم، با اقتدار بر سکوی قهرمانی ایستاد.

او با بیان اینکه این موفقیت نقطه عطفی در کارنامه ورزشی این نوجوان محسوب می‌شود، افزود: این شطرنج‌باز علاوه بر کسب جام قهرمانی، جواز ورود به تیم ملی نوجوانان و جوانان ایران را کسب کرد و اکنون به عنوان نماینده کشورمان سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را به دست آورده است.

شایان ذکر است رقابت‌های قهرمانی شطرنج نوجوانان و جوانان آسیا قرار است در اواخر تیرماه سال جاری و به مدت ۱۰ روز به میزبانی کشور چین برگزار شود.