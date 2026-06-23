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سازمان هواپیمایی کشوری با انتشار اطلاعیهای، جزئیات محدودیتهای پروازی و برنامه مدیریت ترافیک هوایی همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بر اساس اطلاعیه سازمان هواپیمایی کشوری، بر اساس برنامه اعلام شده ستاد مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، مراسم ادای احترام با حضور مقامات کشور در روز ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار میشود. در همین راستا، در این روز محدودیتهای پروازی در فرودگاههای مهرآباد و امام خمینی (ره) اعمال شده و هیچگونه جابهجایی مسافر در این دو فرودگاه انجام نمیشود و بر همین اساس، همه پروازهای مسافری مشهد-تهران و بالعکس در روز جمعه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵ لغو شده است.
همچنین دوشنبه ۱۵ تیرماه نیز به دلیل برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران، همه پروازهای مسافری مشهد-تهران و بالعکس در این روز لغو شده است.
بر پایه این گزارش، فضا و پایانه هوایی مشهد نیز در روزهای چهارشنبه ۱۷ و پنجشنبه ۱۸ تیرماه با محدودیت عملیاتی مواجه خواهد بود و بهویژه در روز ۱۸ تیرماه که آئین تشییع تاریخی امام شهید انقلاب اسلامی در مشهد مقدس برگزار میشود، جابهجایی مسافر در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد انجام نمیشود.