فعالیت مراکز انتقال خون قزوین در تاسوعا و عاشورای حسینی
ادارهکل انتقال خون استان با انتشار اطلاعیهای، ساعات فعالیت مراکز اهدای خون در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین،
سرپرست انتقال خون استان اعلام کرد: مرکز انتقال خون قزوین در روز تاسوعا از ساعت ۸ تا ۲۴ و در روز عاشورا از ساعت ۸ تا ۲۰ آماده پذیرش اهداکنندگان خون خواهد بود.
علیجانی گفت: همچنین مرکز انتقال خون تاکستان در هر دو روز تاسوعا و عاشورا از ساعت ۸ تا ۱۸ به مراجعان خدمات ارائه میکند.
وی افزود: مرکز بهداشت بیاضیان شهرستان آبیک نیز در روز تاسوعا از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ پذیرای اهداکنندگان خون خواهد بود.
اداره کل انتقال خون استان قزوین از مردم خواست با اهدای خون در روزهای معنوی تاسوعا و عاشورای حسینی، در تأمین خون و فرآوردههای خونی مورد نیاز بیماران سهیم باشند.