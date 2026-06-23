ویژه‌برنامه «حسینیه ایران» با هدف ایجاد فضای معنوی و تعمیق شناخت از سیره اهل‌بیت (ع)، در شب‌های تاسوعا و عاشورا، سه‌شنبه و چهارشنبه ۲ و ۳ تیرماه ساعت ۲۲:۰۰ با تهیه‌کنندگی سیده زهرا صالحی و اجرای خاطره ارج و حمیدرضا رضایی از رادیو ایران تقدیم شنوندگان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ویژه‌برنامه «حسینیه ایران» که در شب‌های محرم مهمان دل‌های عاشقان اباعبدالله (ع) است، در شب‌های منتهی به تاسوعا و عاشورای حسینی با رویکردی معرفت‌افزا و سوگوارانه روی آنتن می‌رود.

سیده زهرا صالحی، تهیه‌کننده این برنامه، با اشاره به محتوای ویژه‌برنامه این شب‌ها گفت: «حسینیه ایران» در این دو شبِ خاص، تلاش دارد فضای معنویِ مجالس خانگی و هیئات را به استودیو بیاورد.

محوریت اصلی ما در این برنامه، روایت مقاومت و ایثار یاران امام حسین (ع) است و سعی کرده‌ایم با استفاده از نغمات مذهبی و گفت‌و‌گو‌های کارشناسی، به تبیین فرهنگ عاشورایی بپردازیم.

خاطره ارج، گوینده برنامه نیز با بیان حس‌وحال خود در اجرای این برنامه گفت: «اجرا در فضای «حسینیه ایران» برای من توفیق بزرگی است.

تلاش می‌کنیم تا با کلامی برخاسته از دل، فضای شب‌های محرم را برای مخاطبانی که در خانه‌های خود شنونده رادیو هستند، به فضایی پر از اشک و معرفت تبدیل کنیم.

حمیدرضا رضایی، دیگر گوینده این برنامه نیز افزود: در شب‌های تاسوعا و عاشورا، تمام تلاش ما این است که پل ارتباطی میان قلب‌های مشتاق شنوندگان و آستان حضرت سیدالشهدا (ع) باشیم. گفت‌و‌گو‌ها و بخش‌های مختلف برنامه به گونه‌ای طراحی شده تا مخاطب در این شب‌های عزیز، همراه با حسینیه ایران در زمزمه‌های عاشقانه شریک باشد.

«حسینیه ایران» با بخش‌های متنوعی شامل مرثیه‌خوانی، روایت‌های تاریخی و کارشناسی، در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه ۲ و ۳ تیرماه، ساعت ۲۲:۰۰ از رادیو ایران پخش می‌شود.