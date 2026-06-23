به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، محمد مهرابی در برنامه زنده تحلیلی «نگاه مردم» اظهار کرد: در ابتدای این مسیر با تک‌تک اعضا گفت‌و‌گو کردیم و تأکید داشتیم که در این دوره تصمیمی گرفته شود تا این موضوع برای همیشه تعیین تکلیف شود.محل دقیق زمین برای ما اهمیت اصلی نداشت؛ مهم این بود که زمینی انتخاب شود که ارزش ساخت سینما داشته باشد و بتوانیم ظرفیت سینمایی مناسبی برای شهر ایجاد کنیم.

مهرابی با اشاره به برنامه‌های این طرح گفت: قرار نیست تنها یک سینما ساخته شود؛ بلکه یک مجموعه فرهنگی در نظر گرفته شده که شامل سینما، شهربازی، سالن‌های فرهنگی، کافه‌کتاب و دیگر فضا‌های فرهنگی خواهد بود.دغدغه ما این است که چرا این موضوع به‌عنوان یک مسئله مهم شهری دیده نمی‌شود و همچنان در یک چرخه تکراری قرار گرفته است.

وی به مجری سیمای البرز بیان کرد: در طول ۱۵ سال گذشته چندین زمین برای این طرح معرفی شده است، در حالی که بسیاری از این زمین‌ها به پیشنهاد شهرداری و بدون درخواست ما بوده است. این زمین‌ها زمانی که به مرحله نهایی می‌رسیدند، به دلیل مخالفت‌های جمعی دوباره از دستور کار خارج می‌شدند و روند از ابتدا تکرار می‌شد.